Die Kripo ermittelt Streit in Schwandorf – Trio verletzt 29-Jährigen

(Foto: 123rf.com)

Am Samstagabend, 28. Dezember, war es in einer Wohnung in Schwandorf zu einer Streitigkeit zwischen vier beteiligten Männern gekommen, bei dem ein 29-Jähriger verletzt wurde. Drei Tatverdächtige konnten vorläufig festgenommen werden.