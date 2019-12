Unter Drogeneinfluss am Steuer Bei Pkw-Kontrolle schlägt den Schleierfahndern eine dicht Wolke Marihuana-Geruch entgegen

(Foto: 123rf.com)

Schleierfahnder der Hofer Verkehrspolizei kontrollierten am Sonntagnachmittag, 29. Dezember, auf der Autobahn A9 an der Rastanlage Frankenwald in Berg einen Golf mit Schweizer Zulassung. Beim Öffnen der Fahrertür schlug den Beamten eine dichte Wolke von Marihuana-Geruch entgegen. Der beim 29-jährigen Fahrer durchgeführte Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Marihuana-Wirkstoff THC.