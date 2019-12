CE-Zeichen gefälscht Bundespolizei stellt in Schönsee über 500 illegale Feuerwerkskörper aus Tschechien

Über 500 illegale Feuerwerkskörper aus Tschechien durch Bundespolizei sichergestellt. (Foto: BPOLI Waldmünchen)

Am Samstagabend, 28. Dezember, kurz vor Mitternacht, wollten Beamte der Bundespolizeiinspektion Waldmünchen in Schönsee ein Fahrzeug mit Münchner Autokennzeichen kontrollieren. Als die Fahrzeuginsassen, vier junge Männer aus der Landeshauptstadt München im Alter von 18 und 19 Jahren, die Polizeistreife bemerkten, wollten sie sich der Kontrolle entziehen, flüchteten zunächst und warfen dabei an verschiedenen Stellen drei große Beutel aus dem Beifahrerfenster.