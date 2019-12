Gewahrsamnahme Außentemperaturen um den Gefrierpunkt – betrunkenen 20-Jährigen schlafend auf der Straße gefunden

(Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com)

Am Samstagmorgen, 28. Dezember, gegen 3.30 Uhr, wurde eine schlafende Person in der Lorenzstraße in Hof festgestellt. Der verständigte Rettungsdienst und die Polizeistreife bemerkten, dass der 20-Jährige aus Helmbrechts stark alkoholisiert war und sich nicht mehr selbst auf den Beinen halten konnte.