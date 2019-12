Sachbeschädigung an Kfz Unbekannter verkratzt Motorhaube

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Am Dienstag, 24. Dezember, zwischen 10 und 13 Uhr wurde ein Pkw Daimler, der im Hof eines Anwesens in der Fuchsberger Straße in Teunz geparkt war, beschädigt.