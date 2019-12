Auto nicht versichert Betrunken mit dem Auto unterwegs

(Foto: 123rf.com)

Am Donnerstag, 26. Dezember, gegen 4 Uhr, teilte ein Angestellter einer Tankstelle in der Frauenrichter Straße mit, dass soeben ein offensichtlicher Betrunkener in der Tankstelle war und mit dem Pkw wieder wegfährt.