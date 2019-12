Die Kripo ermittelt in Sulzbach-Rosenberg Einbruch in ein Fahrradgeschäft – neun E-Bikes sowie diverses Fahrradzubehör geklaut

(Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 24. auf 25. Dezember, drangen unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in der Nürnberger Straße in Sulzbach-Rosenberg ein und entwendeten insgesamt neun E-Bikes sowie diverses Fahrradzubehör.