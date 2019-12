Blutentnahme durchgeführt Rund 1,8 Promille – Pkw-Fahrer richtet erheblichen Sachschaden an

Am Dienstag, 24. Dezember, gegen 2.45 Uhr, kam ein Pkw-Fahrer in der Kennedystraße in Amberg nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß hierbei gegen einen dort geparkten Kleintransporter.