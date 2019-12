Die Polizei ermittelt Auto ausgeliehen und nicht zurückgebracht

(Foto: Ursula Hildebrand)

Ein 34-jähriger polizeibekannter Tscheche heuerte am Freitag, 20. Dezember, in Schwandorf in einem asiatischen Lokal als Mitarbeiter an. Schon am Samstag lieh er sich vom 27-jährigen Wirt das Auslieferfahrzeug, brachte es aber nicht zurück.