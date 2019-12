Das gibt Ärger Verbotene Flagge gehisst

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Freitag, 20. Dezember, gegen 8 Uhr, fiel einer Polizeistreife in Schwandorf im Stadtgebiet an einem Wohnhaus auf, dass dort eine nach dem deutschen Vereinsgesetz verbotene Flagge angebracht war.