Die Polizei bittet um Hinweise Unbekannte wollten einen Geldautomaten im Birglander Ortsteil Schwend in die Luft sprengen

(Foto: Ursula Hildebrand)

Unbekannte versuchten am Wochenende offensichtlich, einen Geldautomaten in einer Bank in Schwend (Birgland im Landkreis Amberg-Sulzbach) zu sprengen. Die Tat scheiterte. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen.