Bußgeldbescheid Verräterischer Alkoholgeruch – 69-jähriger Pkw-Fahrer erhält Fahrverbot

(Foto: 123rf.com)

Weil ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Wunsiedel bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am Sonntagabend, 22. Dezember, in der Kemnather Straße in Wunsiedel durch Alkoholgeruch auffiel, musste er sich vor Ort einem Test am Alkomaten unterziehen.