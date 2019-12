Mann durfte Rausch ausschlafen Nach aggressivem Verhalten bei Eishockeyspiel in Polizeigewahrsam

(Foto: Ronnie Chua/123rf.com)

Im Rahmen des Eishockeyspiels in Selb am Sonntag, 22. Dezember, zwischen den Selber Wölfen und den Blue Devils Weiden musste ein 24-Jähriger in Polizeigewahrsam genommen werden. Der Mann, der keinem der beiden Fanlager zugeordnet werden kann, verhielt sich aggressiv gegenüber der eingesetzten zivilen Polizeibeamten und beleidigte diese mehrmals.