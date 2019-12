Gefährliche Körperverletzung Streit eskaliert – 30-Jähriger droht mit Küchenmesser und verletzt Kontrahenten

Am Samstagabend, 21. Dezember, hielt sich ein 29-Jähriger in der Wohnung seines 30-jährigen Bekannten in der Friedrichstraße in Hof auf. Dort spielten sie Konsolenspiele und tranken Alkohol. Beide gerieten in einen heftigen Streit, der zu Bedrohungen führte. Schließlich holte sich der 30-Jährige ein circa 20 Zentimeter langes Küchenmesser und hielt es seinem Bekannten an den Hals.