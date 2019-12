Unfall auf der A93 24-Jährige schläft während der Fahrt ein und kracht in die Mittelschutzplanke

Am Sonntag, 22. Dezember, gegen 10 Uhr, befuhr eine 24-Jährige aus dem Landkreis Schwandorf mit ihrem Pkw die Autobahn A93 in Fahrtrichtung Norden und wollte die Autobahn an der Anschlussstelle Schwandorf-Nord verlassen. Sie ist dabei allerdings einschlafen und kam nach rechts ins Bankett.