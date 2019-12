Verfahren gegen Eigentümer eingeleitet Polizei erwischt 16-Jährigen ohne Fahrerlaubnis auf dem Roller – Anzeige erstattet

Am Samstag, 21. Dezember, um 19.23 Uhr, wurde in Wunsiedel in der Marktredwitzer Straße ein Roller mit zwei Personen angehalten. Der Roller wurde von einem 16-jährigen Jugendlichen aus Wunsiedel gefahren, er hatte einen ebenfalls 16-jährigen Jugendlichen aus Wunsiedel als Soziusfahrer dabei.