Scheibe der Balkontür eingeschlagen Einbruch in unbewohntes Haus – Dieb klaut lediglich Dekoartikel im Wert von 50 Euro

(Foto: Christof Rieken/nicht-bei-mir.de)

In der Zeit von Anfang Dezember bis Donnerstag, 19. Dezember, schlug ein unbekannter Täter mit einem Spaten die Scheibe einer Balkontür eines freistehenden Einfamilienhauses in der Goethestraße in Burglengenfeld.