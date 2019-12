4.000 Euro Schaden Vorfahrtsverstoß an der Grünwaldkreuzung

(Foto: bwylezich/123RF)

Am Mittwoch, 18. Dezember, gegen 18 Uhr, war ein 25-Jähriger aus dem westlichen Landkreis Cham mit seinem Audi von Ettmannsdorf Richtung Schwarzenfeld unterwegs. An der so genannten Grünwaldkreuzung fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, obwohl vorher aus der Gegenrichtung ein 48-jähriger aus dem Städtedreieck mit seinem Honda abgebogen war.