Zeugen gesucht Einbrecher öffnen gewaltsam Fenster eines Wohnhauses und entkommen mit Bargeld

(Foto: 123rf.com)

Einbrecher, die am Dienstagabend, 17. November, in ein Wohnanwesen in Arzberg eindrangen, erbeuteten Bargeld. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht nach Zeugen.