Keine Verletzten Lkw kommt wegen plötzlicher Glätte von der Fahrbahn in Schönsee ab

(Foto: trendobjects/123rf.com)

Plötzlich auftretende Glätte war die Ursache für das Abkommen eines Lkws aus Nabburg, dessen Fahrer von der Staatsstraße 2159 kommend in Richtung Rackenthal unterwegs war. Er geriet am Dienstag, 17. Dezember, um 8 Uhr, auf Höhe Gaisthalerhammer 6 in Schönsee nach links von der Fahrbahn und stieß gegen einen Stromverteilerkasten und einen Briefkasten.