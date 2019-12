Anzeige erstattet Mofa war manipuliert – 17-Jähriger wollte sich der Kontrolle entziehen

(Foto: Hannes Lehner)

Am Montag, 16. Dezember, gegen 16.30 Uhr, wollten die Beamten der Polizeiinspektion Burglengenfeld einen 17-jährigen Mofa-Fahrer aus dem Stadtgebiet in der Regensburger Straße in Burglengenfeld kontrollieren. Dieser entzog sich der Kontrolle mit überhöhter Geschwindigkeit und fuhr in einen Waldweg, wo er jedoch aufgrund des feuchten Untergrundes stürzte.