Anzeige erstattet Überladenen Holztransporter auf der B15 im Landkreis Tirschenreuth gestoppt

(Foto: massonforstock/123RF)

Am Montag, 16. Dezember, gegen 14.20 Uhr, kontrollierte eine Streife der PI Tirschenreuth auf der Bundesstraße B15 in Pilmersreuth an der Straße ein Langholzfuhrwerk, beladen mit bis zu 18 Meter langen Kieferstämmen.