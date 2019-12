Zeugen gesucht Unbekannter kollidiert mit Außenspiegel eines geparkten Fahrzeuges und flüchtet

(Foto: 123rf.com)

Rund 1.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer am Sonntagabend, 15. Dezember, in der Richard-Wagner-Straße in Hof. Die Unfallfluchtfahnder der Hofer Polizei ermitteln.