Polizei bittet um Hinweise Unbekannter Fahrgast ohne FFP2-Maske beleidigt Busfahrer und haut ab

Foto: Ursula Hildebrand

Ein bislang unbekannter Täter beleidigte am Samstag, 23. Januar, gegen 13 Uhr, an einer Bushaltestelle in Hemau zwei Busfahrer mit den Ausdrücken „Nazis“ und „Faschisten“, nachdem sie ihn gebeten hatten, im Bus eine FFP2-Maske zu tragen.