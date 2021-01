Unfall in Runding Fahrzeug überschlägt sich – 19-jähriger Fahrer kommt zur Beobachtung ins Krankenhaus

Ein 19-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Sonntag, 24. Januar, gegen 6.20 Uhr, die Staatsstraße 2132. Auf Höhe Reismühle in Runding kam er aufgrund von Schneeglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und kam hierdurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam schließlich auf der Straße zum Liegen.

Runding. Der 19-Jährige kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

Die Feuerwehren Runding und Bärndorf übernahmen die Absicherung der Unfallstelle. Die Polizei Cham nahm den Unfall auf.