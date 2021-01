Deuerling Auto kommt auf dem Dach zum Liegen und hat nur noch Schrottwert – Fahrerin unverletzt

Foto: 123rf.com

Ein Autofahrerin war mit ihrem Pkw am Mittwoch, 20. Januar, gegen 9.15 Uhr, auf der Staatsstraße 2394 von Undorf in Richtung Deuerling unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve übersteuerte sie ihr Fahrzeug, das daraufhin nach links ausbrach, von der Fahrbahn abkam und in einem tiefer gelegenen Feld auf dem Dach zum Liegen kam.