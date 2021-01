Regensburg Pkw-Aufbruch – Bargeld, USB-Stick und Sonnenbrille weg

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 9. Januar, gegen 14 Uhr, bemerkte eine Streife der Polizeiinspektion Regensburg Süd, dass an einem Opel in der Safferlingerstraße in Regensburg die rechte Seitenscheibe eingeschlagen war.