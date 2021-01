Wegen Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetz werden elf Personen durch die PI Nittendorf angezeigt.

Hemau/Nittendorf. Eine Person verweigerte trotz Aufforderung durch das Personal das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske in einem Getränkemarkt in Hemau.

Vier Personen aus vier Haushalten veranstalteten eine Grillparty auf öffentlichem Grund in Nittendorf und sechs weitere Personen aus drei Haushalten wurden nach einer mitgeteilten Ruhestörung in einer Wohnung in Nittendorf angetroffen.

Die jeweiligen rechtswidrigen Zustände wurden durch Platzverweise beendet.