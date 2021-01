Zeugen gesucht Rennradfahrer zeigt Mittelfinger und reißt Außenspiegel ab

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 7. Januar, gegen 14.30 Uhr, überholte ein 21-jähriger Mann, der einen Audi lenkte, in Obertraubling zwischen Oberhinkofen und Piesenkofen einen Rennradfahrer. Offensichtlich war der Radfahrer mit dem eingehaltenen Seitenabstand beim Überholvorgang nicht zufrieden und zeigte dem Audi-Fahrer den gestreckten Mittelfinger, was dieser im Rückspiegel beobachten konnte.