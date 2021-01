Mann in U-Haft Mehrere Kilogramm Marihuana in Regensburger Wohnung aufgefunden

Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in Regensburg konnten am Dienstag, 5. Januar, mehrere Kilogramm Marihuana bei einem 23-jährigen Mann aufgefunden werden. Der Beschuldigte sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.