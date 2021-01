Frontalzusammenstoß Beim Abbiegen entgegenkommendes Fahrzeug übersehen

Foto: Ursula Hildebrand

Eine 27-jährige Autofahrerin befuhr am Dienstag, 5. Januar 2021, gegen 16.15 Uhr die B16 bei Pentling in Richtung Regensburg und beabsichtigte mit ihrem Hyundai an der Anschlussstelle Regensburg Süd nach links auf die A3 aufzufahren. Zeitgleich folgte eine 41-jährige Skoda-Fahrerin samt ihrem Kind im Grundschulalter der B16 in Richtung Bad Abbach.