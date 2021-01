Verfahren eingeleitet Zwei Pedelecs im Stadtwesten und ein Herrenrad in der Innenstadt geklaut

Im Stadtwesten von Regensburg wurden zwei versperrte Pedelecs, in der Innenstadt ein Herrenrad entwendet.

Regensburg. Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwei Pedelecs, die am Samstag, 2. Januar, abends abgestellt wurden. Die Zweiräder der Marken Bulls und Exte waren an einem Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße mit einem Schloss aneinander gesperrt. Die Eigentümer mussten am Sonntag, 3. Januar, gegen 14 Uhr, das Fehlen ihrer Fahrzeuge feststellen.

Schnell bemerkte ein Lieferausfahrer den Diebstahl seines Rades in der Innenstadt. Während er am Sonntag, 3. Januar, ab circa 18.30 Uhr, das Zweirad nur wenige Minuten im Innenhof eines Restaurant abgestellt hatte, um Essen zu holen, nutzte ein bislang Unbekannter die Gelegenheit um dieses zu entwenden.

Die PI Regensburg Süd hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet.