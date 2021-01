Regensburg Polizei löst Silvesterparty in der Frankenstraße auf

Weil sich insgesamt sieben Personen unterschiedlicher Hausstände nicht an die geltenden Infektionsschutzvorschriften hielten, musste die Polizei an Silvester eine Party in einer Wohnung in der Frankenstraße in Regensburg an Silvester unterbinden.