Karten und Bargeld Ehrlicher Finder gibt Geldbörse ab

Foto: 123rf.com

Eine 45-jährige Regensburgerin verlor beziehungsweise vergaß am Samstag, 2. Januar 2021, ihre Geldbörse in einer Bankfiliale in der Regensburger Innenstadt. Ein Paketfahrer entdeckte diese und gab sie bei der PI Regensburg Süd ab.