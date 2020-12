Bei Gebelkofen Am Stopp-Schild krachte es

Am Dienstag, 29. Dezember, 10.40 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Kraftfahrer mit seiner Sattelzugmaschine die Kreisstraße R30 von Köfering in Richtung Gebelkofen. An der Kreuzung mit der Kreisstrasse R12 wollte er diese in gerader Richtung überqueren. Zeitgleich war eine 33-Jährige mit ihrem Mitsubishi auf der R12 von Obertraubling kommend in Richtung Thalmassing unterwegs.