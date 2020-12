Bei Brunn Betrunkener 44-Jähriger schläft in seinem Auto – bei der Polizeikontrolle wird er aggressiv

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 28.Dezember, gegen 0.30 Uhr, wollte eine Polizeistreife der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg einen 44-jährigen Mann kontrollieren, der auf einem Tankstellenparkplatz an der A3 bei Brunn in seinem Fahrzeug schlief. Einer Mitarbeiterin der Tankstelle war der Mann aufgefallen und diese bat um Abklärung ob es der Person im Auto gut geht.