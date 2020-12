In Obertraubling Einbruch in einen Kindergarten – Türen und Schränke aufgebrochen

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Freitag, 18. Dezember, 16.15 Uhr, bis Samstag, 19. Dezember, 15.50 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in Obertraubling in der Anno-Santo-Siedlung durch das Einschlagen einer Fensterscheibe widerrechtlich in den Kindergarten ein.