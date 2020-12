Die Polizei ermittelt Mann trieb sich auf einer fremden Terrasse herum

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 15. Dezember, verständigte gegen 14.30 Uhr eine Bewohnerin der Isonzostraße in Regensburg die Polizei über eine männliche Person, die bei ihr auf der Terrasse stand und augenscheinlich in das Haus gelangen wollte.