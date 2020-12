Ertappt Einbrecherin in Fitnessstudio auf frischer Tat festgenommen

In der Nacht zum Samstag, 12. Dezember, gegen 2 Uhr, meldete eine Alarmanlage einen Einbruch in ein Fitnessstudio im Ortsteil Höllhöhe in Neukirchen beim Heiligen Blut. Als eine Polizeistreife dort eintraf, hielt bereits ein alarmierter Mitarbeiter des Studios die auf frischer Tat ertappten Einbrecherin fest.