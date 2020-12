Geldbeutel geklaut Langfinger machen keinen Weihnachtsurlaub

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 12. Dezember, gegen 14.20 Uhr, befand sich eine ältere Dame aus dem Landkreis Schwandorf in einem Kaufhaus im Stadtnorden von Regensburg. Als die Kundin in der Warteschlange im Kassenbereich kurz ihre Handtasche auf den Boden stellte, nutzte dies ein bislang unbekannter Täter und entwendete diese.