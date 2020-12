Zivilcourage 34-Jähriger traktiert Frau mit einer Eisenstange – drei Lkw-Fahrer greifen ein

Foto: Björn Hennrichs/123rf.com

Am 6. Dezember, gegen 14 Uhr, attackierte ein 34-jähriger Mann in der Gleiwitzer Straße in Neutraubling eine Frau mit einer Eisenstange.