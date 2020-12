Velburg Übergriff auf eine Jugendliche – kein dringender Tatverdacht wegen eines Sexualdeliktes

Am Dienstagabend, 8. Dezember, zeigte eine Jugendliche bei der Polizei in Parsberg an, auf einem Feldweg in der Nähe der Ortschaft Hollerstetten in Velburg von einem vermeintlich Unbekannten sexuell angegangen worden zu sein. Ein Tatverdächtiger wurde ermittelt.