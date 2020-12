Polizei ermittelt Junge Fahrradfahrerin verletzt am rechten Fahrbahnrand – zunächst nicht ansprechbar

Foto: 123rf.com

Am Montag, 7. Dezember, wurde gegen 17.10 Uhr eine 18-jährige Fahrradfahrerin auf der Alten Bundesstraße B8 in Mötzing, zwischen Rain und Schönach, verletzt am rechten Fahrbahnrand aufgefunden.