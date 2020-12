Verkehrsunfall 65-Jährige kann nicht mehr rechtzeitig bremsen – Unfallverursacher (81) schwer verletzt

Am Montag, 7. Dezember, gegen 11 Uhr, kam es auf der Kreisstraße in Regenstauf zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 81-jährige Fahrer eines Mercedes übersah beim Einfahren in die Kreisstraße die vorfahrtsberechtigte 65-jährige Fahrerin eines Mitsubishi.