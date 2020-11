Widerstand geleistet Mit Haftbefehl Gesuchter beißt Polizeibeamten in die Schulter

Am Montag, 30. November, gegen 13.30 Uhr, konnte ein mit Haftbefehl gesuchter Mann filmreif in der Rodinger Innenstadt festgenommen werden.

Roding. Nachdem die gesuchte Person Asylbewerberleistungen im Sozialamt der Stadt abholen wollte, erblickte er eine uniformierte Streifenbesatzung der hiesigen Polizeidienststelle. Um sich der Festnahme zu entziehen sprang er kopfüber durch das offene Fenster des Büros auf die Straße. Beim Sprung verletzte sich der Mann nicht unerheblich im Gesicht, da er direkt mit dem Kopf am Teerboden aufschlug. Den erlittenen Verletzungen zum Trotz wollte er sich weiterhin der Festnahme entziehen. Durch anwesende Polizeibeamte in ziviler Kleidung konnte der Mann mittels unmittelbaren Zwanges dennoch festgenommen werden. Hierbei leistete der Mann nicht unerheblichen Widerstand, in dessen Verlauf er einen Polizeibeamten auch in die Schulter biss. Ein Beamter wurde aufgrund der Widerstandshandlungen leicht verletzt, blieb aber dienstfähig.

Die festgenommene Person wird am Dienstag dem Amtsgericht vorgeführt. Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Delikte, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung.