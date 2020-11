In Furth im Wald Spritztour mit dem VW-Bus des Vaters – 15-Jähriger will Kumpel (13) das Fahren beibringen

Ein 13-Jähriger durfte bei seinem 15-jährigen Freund im Stadtgebiet Furth im Wald übernachten. Diese Gelegenheit nutzten die beiden, um mit dem VW-Bus des schlafenden Vaters eine Spritztour quer durch die Stadt zu machen. Außerhalb wollte der 15-Jährige dem Jüngeren dann das Fahren beibringen.

Furth im Wald. Am Sonntag, 29. November, gegen 1.30 Uhr, wurde eine Streife der Polizei Furth im Wald auf die beiden aufmerksam. Der Jugendliche und das Kind wurden an die sehr überraschten Eltern übergeben. Es folgen Ermittlungen wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens sowie Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Weiterhin werden die zuständigen Behörden in die Bearbeitung eingebunden. Bei der Fahrt durch die Stadt ging offensichtlich alles gut. Am VW-Bus war kein Schaden feststellbar.