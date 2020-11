Zum 1. Dezember Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Regenstauf – Manuela Waltl wird neue stellvertretende Dienststellenleiterin

Kriminalhauptkommissarin Manuela Waltl ist ab 1. Dezember neue stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Regenstauf. Kriminalhauptkommissar Martin Kramer kehrt zur Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben Oberpfalz zurück.

Regenstauf. Nach einem halben Jahr kehrt der 43-jährige Martin Kramer wieder zur Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben Oberpfalz zurück. Hier war er bereits vorher mehr als zehn Jahre als Sachbearbeiter tätig. Im Rahmen des Personalauswahlverfahrens für das Spitzenamt der 3. Qualifikationsebene leitete er von Juni bis November diesen Jahres sechs Monate lang als stellvertretender Dienststellenleiter die Geschicke der Polizeiinspektion Regenstauf und sammelte hierbei umfangreiche Erfahrungen bei der Schutzpolizei. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt im Landkreis Regensburg.

Die 51-jährige Manuela Waltl wird im Zuge dessen ebenfalls im Rahmen des Personalauswahlverfahrens für das Spitzenamt der 3. Qualifikationsebene vorübergehend stellvertretende Leiterin der Regenstaufer Polizei. Die Kriminalhauptkommissarin bringt mit drei Jahrzehnten bei der Kriminalpolizei Regensburg umfangreiche Erfahrungen für ihre neue Funktion mit. Nachdem Manuela Waltl 1989 bei der Bayerischen Polizei direkt in den Kriminaldienst eingestellt wurde, absolvierte sie von 2000 bis 2002 das Studium für den Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Polizeidienst an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg. Sie ist verheiratet und wohnt im Landkreis Kelheim. Ihre Freizeit verbringt sie gerne in der Natur und verreist sehr viel.

Ludwig Hastreiter dankte Martin Kramer für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Der neuen Vize-Chefin Manuela Waltl wünschte er in ihrem neuen Team eine ebenso erfolgreiche Arbeit bei der Polizei Regenstauf und alles Gute bei der Bewältigung der vielfältigen Aufgaben.