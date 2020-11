Kontrolle in Nittendorf Jungen Mann mit Heroin erwischt

Bei der Kontrolle eines jungen Mannes am Dienstag, 24. November, gegen 14.10 Uhr, in Etterzhausen konnte in der Tasche seines Sweatshirts eine geringe Menge Heroin aufgefunden werden.