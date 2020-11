Die Polizei ermittelt Reifenstecher auf frischer Tat ertappt

Foto: 123rf.com

In den frühen Abendstunden des Montags, 23. November, konnte durch tatkräftige Unterstützung zweier Rodinger Bürger eine dringend tatverdächtige Person festgenommen werden, die einen Reifen eines abgestellten Pkws an einen Großparkplatz in der Rodinger Innenstadt beschädigte. Das vermeintliche Tatwerkzeug konnte bei der tatverdächtigen Person sichergestellt werden.