Tragisches Unglück 17-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Lupburg

Foto: Joanna Jablonska/123rf.com

Am Dienstagmorgen, 24. November, gegen 6.55 Uhr, fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad Yamaha auf der Ortsverbindungsstraße von Lupburg Richtung See. Kurz nach dem Ortsteil Haid stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Opel zusammen, an dessen Steuer ein 25-jähriger saß.